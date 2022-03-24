Москалькова подтвердила обмен военнослужащими между Россией и Украиной
Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 10 на 10, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Также, по ее словам, был проведен обмен украинских и российских гражданских моряков.
«Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене 10 удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на 10 украинских военнослужащих. А также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", — сказала Москалькова.
23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские и украинские войска провели два обмена пленными в рамках спецоперации на Украине. Точное количество пленных, которыми обменялись стороны, она не уточнила.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.