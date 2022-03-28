В Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19

Локдаун будет поделен на два этапа: в первую очередь (с 28 марта по 1 апреля) на карантин отправят районы к востоку и югу от реки Хуанпу, включая район Пудун и прилегающие к нему территории. С 1 по 5 апреля на карантине будут находиться жители районов к западу от реки. На протяжении локдауна сообщение между двумя этими зонами будет прекращено. Тоннели и мосты через Хуанпу закроют, а поезда не будут останавливаться на станциях, расположенных в районах, которые попали в карантин. Жители этих районов не смогут пользоваться ездить на автобусах, метро и паромах, а также пользоваться службами такси и онлайн-сервисами по бронированию автомобилей.