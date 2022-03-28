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Общество

В Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19

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В крупнейшем городе Китая, Шанхае, с 28 марта введен локдаун из-за вспышки COVID-19, передает государственное информагентство «Синьхуа».

Локдаун будет поделен на два этапа: в первую очередь (с 28 марта по 1 апреля) на карантин отправят районы к востоку и югу от реки Хуанпу, включая район Пудун и прилегающие к нему территории. С 1 по 5 апреля на карантине будут находиться жители районов к западу от реки. На протяжении локдауна сообщение между двумя этими зонами будет прекращено. Тоннели и мосты через Хуанпу закроют, а поезда не будут останавливаться на станциях, расположенных в районах, которые попали в карантин. Жители этих районов не смогут пользоваться ездить на автобусах, метро и паромах, а также пользоваться службами такси и онлайн-сервисами по бронированию автомобилей.

Отмечается, что на время локдауна офисы и предприятия будут переведены на удаленный режим работы или в режим закрытого управления. Эта мера не распространяется на организации, деятельность которых считается жизненно необходимой. На время карантина жителям запрещается покидать свои дома, в том числе для походов за продуктами и лекарствами. Все необходимое они смогут заказать онлайн, а товары будут доставлять до входа в жилой комплекс. В это время в городе пройдет массовое тестирование на COVID-19.

По данным минздрава КНР, за последние сутки в материковой части страны зарегистрировали 1219 случаев заражения коронавирусом, из них 50 — в Шанхае, где проживает около 25 млн человек. Локдаун в Шанхае стал самым масштабным в Китае за два года с тех пор, как в январе 2020 г. был закрыт Ухань, ставший первым известным очагом распространения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных