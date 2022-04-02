В аэропортах Москвы отменены или задержаны около 50 рейсов

В «Домодедово» днем в субботу задержано 14 рейсов, восемь было отменено. В аэропорту «Внуково» задержка коснулась пяти самолетов, три рейса отменили. В «Шереметьево» изменилось время вылета и прилета для 11 рейсов, 10 рейсов отменили, следует из данных онлайн-табло аэропорта. В частности, задержаны вылеты в Стамбул, Дубай, Сочи, Якутск, Алматы, Нур-Султан.