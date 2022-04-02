В аэропортах Москвы отменены или задержаны около 50 рейсов
Порядка 50 авиарейсов, по данным онлайн-табло столичных аэропортов, задержаны или отменены в Москве. Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в городе. Предупреждение продлено до 3 апреля.
В «Домодедово» днем в субботу задержано 14 рейсов, восемь было отменено. В аэропорту «Внуково» задержка коснулась пяти самолетов, три рейса отменили. В «Шереметьево» изменилось время вылета и прилета для 11 рейсов, 10 рейсов отменили, следует из данных онлайн-табло аэропорта. В частности, задержаны вылеты в Стамбул, Дубай, Сочи, Якутск, Алматы, Нур-Султан.
1 апреля МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета сообщал, что с вечера пятницы и в течение субботы в Москве ожидаются снег, гололёд и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Экстренное предупреждение затем продлили до 9 утра воскресенья.