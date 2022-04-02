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В аэропортах Москвы отменены или задержаны около 50 рейсов

Ведомости

Порядка 50 авиарейсов, по данным онлайн-табло столичных аэропортов, задержаны или отменены в Москве. Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в городе. Предупреждение продлено до 3 апреля.

В «Домодедово» днем в субботу задержано 14 рейсов, восемь было отменено. В аэропорту «Внуково» задержка коснулась пяти самолетов, три рейса отменили. В «Шереметьево» изменилось время вылета и прилета для 11 рейсов, 10 рейсов отменили, следует из данных онлайн-табло аэропорта. В частности, задержаны вылеты в Стамбул, Дубай, Сочи, Якутск, Алматы, Нур-Султан.

1 апреля МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета сообщал, что с вечера пятницы и в течение субботы в Москве ожидаются снег, гололёд и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Экстренное предупреждение затем продлили до 9 утра воскресенья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных