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ВОЗ разработает планы действий на случай химических атак на Украине

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения рассматривает все сценарии развития ситуации на Украине, в том числе химические атаки, и готовит планы действия на такой случай, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«ВОЗ рассматривает все сценарии и создает планы действий для различных ситуаций, которые могут затронуть народ Украины, от продолжающегося лечения массовых жертв до химических атак», — заявил Клюге (цитата по Reuters).

Он рассказал, что ВОЗ координирует с ЕС сортировку пациентов из Украины и организует их отправку на лечение в Европу. Клюге отметил, что ВОЗ доставила в страну более 185 т медикаментов, в том числе материалы для лечения травм, а еще 125 т находятся в пути.

В марте президент США Джо Байден заявил, что обвинения России в том, что у Киева якобы есть биологическое и химическое оружие, говорит о том, что президент Владимир Путин рассматривает возможность его применения в рамках спецоперации на Украине. Байден не привел доказательств своих слов. Накануне Минобороны России заявило, что СБУ планирует взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.

Ранее по теме: Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации с хлором

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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