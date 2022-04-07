ВОЗ разработает планы действий на случай химических атак на Украине
Всемирная организация здравоохранения рассматривает все сценарии развития ситуации на Украине, в том числе химические атаки, и готовит планы действия на такой случай, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«ВОЗ рассматривает все сценарии и создает планы действий для различных ситуаций, которые могут затронуть народ Украины, от продолжающегося лечения массовых жертв до химических атак», — заявил Клюге (цитата по Reuters).
Он рассказал, что ВОЗ координирует с ЕС сортировку пациентов из Украины и организует их отправку на лечение в Европу. Клюге отметил, что ВОЗ доставила в страну более 185 т медикаментов, в том числе материалы для лечения травм, а еще 125 т находятся в пути.
В марте президент США Джо Байден заявил, что обвинения России в том, что у Киева якобы есть биологическое и химическое оружие, говорит о том, что президент Владимир Путин рассматривает возможность его применения в рамках спецоперации на Украине. Байден не привел доказательств своих слов. Накануне Минобороны России заявило, что СБУ планирует взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.