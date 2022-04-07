ВОЗ разработает планы действий на случай химических атак на Украине

В марте президент США Джо Байден заявил, что обвинения России в том, что у Киева якобы есть биологическое и химическое оружие, говорит о том, что президент Владимир Путин рассматривает возможность его применения в рамках спецоперации на Украине. Байден не привел доказательств своих слов. Накануне Минобороны России заявило, что СБУ планирует взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию.