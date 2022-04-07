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Глава Минздрава объяснил невозможность спасти Жириновского

Ведомости

Тяжесть заболевания и его особенности не позвонили врачам спасти жизнь лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

«На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», — пояснил глава Минздрава (цитата по «РИА Новости). Он отметил, что поражение легких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести политика из тяжелого состояния.

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19.

Похороны Жириновского состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания с политиком будет присутствовать президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент обязательно попрощается с Владимиром Жириновским», — подчеркнул представитель Кремля. Отпевание Жириновского совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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