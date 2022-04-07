Глава Минздрава объяснил невозможность спасти Жириновского

«На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов», — пояснил глава Минздрава (цитата по «РИА Новости). Он отметил, что поражение легких и особенности развития осложнений не дали возможности вывести политика из тяжелого состояния.