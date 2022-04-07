Неизвестный напал на Дмитрия Муратова в поезде Москва — Самара
Лауреата Нобелевской премии мира и главного редактора «Новой газеты» облили масляной краской в купе поезда «Москва-Самара». Об этом сообщил сам Муратов.
«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — говорится в сообщении Муратова, опубликованном в Telegram-канале «Новой газеты».
По словам Муратова, неизвестный при нападении выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
28 марта «Новая газета» приостановила выпуск издания в бумажном и электронном виде. Это решение было принято после получения второго предупреждения от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине». Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.
Сегодня уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа». Материалы издания будут выходить на нескольких языках, его главредом стал политический обозреватель Кирилл Мартынов.