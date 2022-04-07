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Неизвестный напал на Дмитрия Муратова в поезде Москва — Самара

Ведомости

Лауреата Нобелевской премии мира и главного редактора «Новой газеты» облили масляной краской в купе поезда «Москва-Самара». Об этом сообщил сам Муратов. 

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — говорится в сообщении Муратова, опубликованном в Telegram-канале «Новой газеты». 

По словам Муратова, неизвестный при нападении выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». 

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск издания в бумажном и электронном виде. Это решение было принято после получения второго предупреждения от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине». Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

Сегодня уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа». Материалы издания будут выходить на нескольких языках, его главредом стал политический обозреватель Кирилл Мартынов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных