Неизвестный напал на Дмитрия Муратова в поезде Москва — Самара

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск издания в бумажном и электронном виде. Это решение было принято после получения второго предупреждения от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине». Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.