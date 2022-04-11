Два человека погибли при взрыве газа в подмосковном Ступине
Два человека погибли и десять пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные МЧС.
В министерстве сообщили, что взрыв газа произошел в 5:54 ч. В результате на четвертом и пятом этажах дома обрушились внешние панели. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем перекосилась стена, выбиты окна, разрушена перегородка. На втором этаже также выбиты окна.
На место выехали 59 спасателей для разбора поврежденных конструкций. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования.
В подмосковной прокуратуре сообщили, что организовали проверку по факту взрыва. По ее итогам будет дана оценка «соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования».