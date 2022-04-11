Два человека погибли при взрыве газа в подмосковном Ступине

В министерстве сообщили, что взрыв газа произошел в 5:54 ч. В результате на четвертом и пятом этажах дома обрушились внешние панели. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем перекосилась стена, выбиты окна, разрушена перегородка. На втором этаже также выбиты окна.