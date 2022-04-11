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Общество

Два человека погибли при взрыве газа в подмосковном Ступине

Ведомости

Два человека погибли и десять пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ступине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные МЧС.

В министерстве сообщили, что взрыв газа произошел в 5:54 ч. В результате на четвертом и пятом этажах дома обрушились внешние панели. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем перекосилась стена, выбиты окна, разрушена перегородка. На втором этаже также выбиты окна.

На место выехали 59 спасателей для разбора поврежденных конструкций. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что организовали проверку по факту взрыва. По ее итогам будет дана оценка «соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных