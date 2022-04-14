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Пропускной пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Ведомости

Пропускной пункт «Новые Юрковичи» на российско-украинской границе в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону.

«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — подчеркнуто в сообщении. В ведомстве отметили, что два автомобиля, принадлежащие беженцам, получили повреждения.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) также сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два прилета снарядов. «Жители Климово и Климовского района публикуют в соцсетях фото снарядов и их осколков. «Сейчас [снаряды] не летают. Два выстрела было и все», — подчеркнули в ЕДДС. Представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил агентству, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта погранпропуска в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было зафиксировано. 5 апреля глава региона также заявлял о попытке обстрелять позиции российских пограничников из минометов.

11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта погранпропуска
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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