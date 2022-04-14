Пропускной пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) также сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два прилета снарядов. «Жители Климово и Климовского района публикуют в соцсетях фото снарядов и их осколков. «Сейчас [снаряды] не летают. Два выстрела было и все», — подчеркнули в ЕДДС. Представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил агентству, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.