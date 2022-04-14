Пропускной пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Пропускной пункт «Новые Юрковичи» на российско-украинской границе в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по региону.
«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — подчеркнуто в сообщении. В ведомстве отметили, что два автомобиля, принадлежащие беженцам, получили повреждения.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) также сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два прилета снарядов. «Жители Климово и Климовского района публикуют в соцсетях фото снарядов и их осколков. «Сейчас [снаряды] не летают. Два выстрела было и все», — подчеркнули в ЕДДС. Представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил агентству, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.
Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле пункта погранпропуска в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было зафиксировано. 5 апреля глава региона также заявлял о попытке обстрелять позиции российских пограничников из минометов.
11 апреля в Брянской области был установлен высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.