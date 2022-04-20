Суд вынес приговор экс-депутату за хранение марихуаны

По версии следствия, Резник приобрел у своего родственника Ивана Дорофеева 18,2 г марихуаны. В июне 2021 г. депутат оказался в квартире родственника, в которой проходил обыск. Доказательством причастности Резника к преступлению было видео, на котором депутат во время следственных действий в квартире выкладывает из сумки две банки жвачки: в одной из них был обнаружен наркотик.