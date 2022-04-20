Суд вынес приговор экс-депутату за хранение марихуаны
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата законодательного собрания региона Максима Резника к пяти месяцам колонии-поселения. Его признали виновным в приобретении и хранении марихуаны по ст. 228 УК.
Суд зачел время содержания под домашним арестом с июня 2021 г., в связи с чем наказание считается отбытым. Прокуратура просила приговорить его к году колонии-поселения.
По версии следствия, Резник приобрел у своего родственника Ивана Дорофеева 18,2 г марихуаны. В июне 2021 г. депутат оказался в квартире родственника, в которой проходил обыск. Доказательством причастности Резника к преступлению было видео, на котором депутат во время следственных действий в квартире выкладывает из сумки две банки жвачки: в одной из них был обнаружен наркотик.
Из-за домашнего ареста, под который Резника поместили в июне 2021 г., он не смог подать документы и переизбраться депутатом в законодательное собрание.
Резник не признал вины в хранении марихуаны и называл дело против него политически мотивированным. В ходе слушаний он указывал, что при обыске по делу присутствовали люди, не отмеченные в протоколе.
Резник был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2016 по 2021 г. («Партия Роста»). В 2019 г.