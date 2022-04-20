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Общество

Суд вынес приговор экс-депутату за хранение марихуаны

Ведомости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата законодательного собрания региона Максима Резника к пяти месяцам колонии-поселения. Его признали виновным в приобретении и хранении марихуаны по ст. 228 УК. 

Суд зачел время содержания под домашним арестом с июня 2021 г., в связи с чем наказание считается отбытым. Прокуратура просила приговорить его к году колонии-поселения. 

По версии следствия, Резник приобрел у своего родственника Ивана Дорофеева 18,2 г марихуаны. В июне 2021 г. депутат оказался в квартире родственника, в которой проходил обыск. Доказательством причастности Резника к преступлению было видео, на котором депутат во время следственных действий в квартире выкладывает из сумки две банки жвачки: в одной из них был обнаружен наркотик. 

Из-за домашнего ареста, под который Резника поместили в июне 2021 г., он не смог подать документы и переизбраться депутатом в законодательное собрание.

Резник не признал вины в хранении марихуаны и называл дело против него политически мотивированным. В ходе слушаний он указывал, что при обыске по делу присутствовали люди, не отмеченные в протоколе.

Резник был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2016 по 2021 г. («Партия Роста»). В 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных