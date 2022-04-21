Telecinco: бывший топ-менеджер «Новатэка» и его семья найдены мертвыми в Испании

18 апреля в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и его семью. По предварительной версии следствия, Аваев мог убить членов своей семьи и потом и сам покончить с собой. В СКР квалифицировали происшедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц.