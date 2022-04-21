Telecinco: бывший топ-менеджер «Новатэка» и его семья найдены мертвыми в Испании
Бывший заместитель председателя совета директоров газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, сообщает телеканал Telecinco со ссылкой на заявление каталонских правоохранительных органов.
По данным телеканала, семью обнаружили в доме в городе Льорет-де-Мар (Каталония), куда они отправились на пасхальные праздники. Тела матери и дочери обнаружили в их постелях с ножевыми ранениями, Протосени — в саду. Правоохранители предполагают, что мужчина убил членов своей семьи, а потом покончил жизнь самоубийством.
Постоянным местом проживания семьи бизнесмена была Франция — там остался сын Протосени, который и обратился в полицию. Последний раз он созванивался с членами семьи во вторник, 19 апреля. Никаких записок, объясняющих произошедшее, полиция не нашла.
В 2009 г. Протосеня был назначен на должность заместителя председателя правления — главного бухгалтера компании, в 2015 г. - введен в состав правления. Через год его полномочия были досрочно прекращены. Telecinco оценивает его состояние в 400 млн евро.
18 апреля в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и его семью. По предварительной версии следствия, Аваев мог убить членов своей семьи и потом и сам покончить с собой. В СКР квалифицировали происшедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц.