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Telecinco: бывший топ-менеджер «Новатэка» и его семья найдены мертвыми в Испании

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Бывший заместитель председателя совета директоров газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, сообщает телеканал Telecinco со ссылкой на заявление каталонских правоохранительных органов. 

По данным телеканала, семью обнаружили в доме в городе Льорет-де-Мар (Каталония), куда они отправились на пасхальные праздники. Тела матери и дочери обнаружили в их постелях с ножевыми ранениями, Протосени — в саду. Правоохранители предполагают, что мужчина убил членов своей семьи, а потом покончил жизнь самоубийством. 

Постоянным местом проживания семьи бизнесмена была Франция — там остался сын Протосени, который и обратился в полицию. Последний раз он созванивался с членами семьи во вторник, 19 апреля. Никаких записок, объясняющих произошедшее, полиция не нашла.

В 2009 г. Протосеня был назначен на должность заместителя председателя правления — главного бухгалтера компании, в 2015 г. - введен в состав правления. Через год его полномочия были досрочно прекращены. Telecinco оценивает его состояние в 400 млн евро. 

18 апреля в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и его семью. По предварительной версии следствия, Аваев мог убить членов своей семьи и потом и сам покончить с собой. В СКР квалифицировали происшедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц.

Ранее по теме: В Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка и его семью
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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