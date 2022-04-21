МВД сообщило о задержании шестерых руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko
Сотрудники МВД и Росгвардии задержали шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, следователь ходатайствовал об их аресте, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Злоумышленники похитили более 5 млрд руб.
«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Волк.
Правоохранители установили в ходе расследования, что участники организованной группы действовали с января 2018-го по июль 2021 г. в Татарстане и других российских регионах. Мошенники привлекали людей высоким заработком, обещая им «сверхприбыль» в 3-5% в день. Злоумышленники предлагали жертвам конвертировать деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести ее на криптокошельки Finiko. После перевода инвестору в личном кабинете начисляли внутреннюю валюту «Цифрон», курс которой, по их словам, соответствовал $1.
На самом деле проект не был зарегистрирован в России как юрлицо, а переводы денег проходили через специально созданные сайты. По версии следствия, руководители Finiko фактически не занимались инвестированием. «Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5000», — отметила Волк. Среди обманутых — не только россияне, но и граждане стран СНГ, а также Европы и Америки, добавила она.
Сотрудники полиции в провели более 70 обысков у подозреваемых, в ходе которых изъяли документы и компьютерную технику.
В сентябре прошлого года МВД сообщило об аресте четверых фигурантов дела, в том числе одного из возможных руководителей Finiko. На имущество обвиняемых наложен арест совокупно более чем на 110 млн руб. Тогда общий ущерб от действий злоумышленников оценили более чем в 1 млрд руб.