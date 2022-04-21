МВД сообщило о задержании шестерых руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

На самом деле проект не был зарегистрирован в России как юрлицо, а переводы денег проходили через специально созданные сайты. По версии следствия, руководители Finiko фактически не занимались инвестированием. «Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5000», — отметила Волк. Среди обманутых — не только россияне, но и граждане стран СНГ, а также Европы и Америки, добавила она.