Правительство сменит главу Фонда медицинского страхования
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Баланина, с февраля 2022 г. занимавшего пост замглавы Россотрудничества, на пост председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщается на сайте правительства.
Баланин, таким образом, пробыл на должности в Россотрудничестве чуть больше двух месяцев. Предыдущий глава ФОМС Елена Чернякова переходит на работу в Росстат. Распоряжением Мишустина она назначена на должность заместителя руководителя ведомства, говорится в сообщении.
Баланину 45 лет. До Россотрудничества, куда был назначен указом президента, он с 2019 г. занимал пост замгубернатора Ярославской области и руководителя его администркции, а до этого — с 2016 г. — замглавы правительства региона. Там он курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.
Чернякова возглавила ФОМС в марте 2020 г, до этого девять лет анимала пост замдиректора департамента бюджетной политики и методологии Минфина. До этого работала экономистом, бухгалтером производственных подразделений «Камаза», бухгалтером жилищного управления Набережных Челнов, начальником управления министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.