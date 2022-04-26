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Общество

Правительство сменит главу Фонда медицинского страхования

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Баланина, с февраля 2022 г. занимавшего пост замглавы Россотрудничества, на пост председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщается на сайте правительства.

Баланин, таким образом, пробыл на должности в Россотрудничестве чуть больше двух месяцев. Предыдущий глава ФОМС Елена Чернякова переходит на работу в Росстат. Распоряжением Мишустина она назначена на должность заместителя руководителя ведомства, говорится в сообщении.

Баланину 45 лет. До Россотрудничества, куда был назначен указом президента, он с 2019 г. занимал пост замгубернатора Ярославской области и руководителя его администркции, а до этого — с 2016 г. — замглавы правительства региона. Там он курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.

Чернякова возглавила ФОМС в марте 2020 г, до этого девять лет анимала пост замдиректора департамента бюджетной политики и методологии Минфина. До этого работала экономистом, бухгалтером производственных подразделений «Камаза», бухгалтером жилищного управления Набережных Челнов, начальником управления министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных