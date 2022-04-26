Правительство сменит главу Фонда медицинского страхования

Баланин, таким образом, пробыл на должности в Россотрудничестве чуть больше двух месяцев. Предыдущий глава ФОМС Елена Чернякова переходит на работу в Росстат. Распоряжением Мишустина она назначена на должность заместителя руководителя ведомства, говорится в сообщении.



Баланину 45 лет. До Россотрудничества, куда был назначен указом президента, он с 2019 г. занимал пост замгубернатора Ярославской области и руководителя его администркции, а до этого — с 2016 г. — замглавы правительства региона. Там он курировал вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений, государственных заимствований и управления государственным долгом.