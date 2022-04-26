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Общество

ИТ-компании подали заявки на отсрочку от армии на 2000 специалистов

Ведомости

Российские ИТ-компании подали 900 заявок об отсрочке от армии на 2000 сотрудников, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Заявки будут принимать до 1 мая. 

«На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая», — завил Шадаев (цитата по «РИА Новости»).

На фоне оттока ИТ-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине, власти ввели несколько мер поддержки сотрудников отрасли. В частности, возможность получить отсрочку от армии тем, у кого есть высшее образование по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года. 

Также IT-специалисты от 22 до 45 лет могут получить льготную ипотеку. Их средняя зарплата должна составлять от 100 000 руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 000 руб. для городов-миллионников. Процентная ставка составит до 5% годовых.

Для аккредитованных IT-организаций до 31 декабря 2024 г. введена нулевая ставка налога на прибыль, до 3 марта 2025 г. будет действовать мораторий на выездные налоговые проверки (за исключением проверок по согласованию с вышестоящим налоговым органом). Компании отрасли на три года освобождены от валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных