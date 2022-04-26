ИТ-компании подали заявки на отсрочку от армии на 2000 специалистов
Российские ИТ-компании подали 900 заявок об отсрочке от армии на 2000 сотрудников, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Заявки будут принимать до 1 мая.
«На текущий момент у нас уже подано порядка 900 заявок на примерно две тысяч человек, подача заявок заканчивается 1 мая», — завил Шадаев (цитата по «РИА Новости»).
На фоне оттока ИТ-специалистов из России, который начался после объявления о спецоперации на Украине, власти ввели несколько мер поддержки сотрудников отрасли. В частности, возможность получить отсрочку от армии тем, у кого есть высшее образование по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года.
Также IT-специалисты от 22 до 45 лет могут получить льготную ипотеку. Их средняя зарплата должна составлять от 100 000 руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 000 руб. для городов-миллионников. Процентная ставка составит до 5% годовых.
Для аккредитованных IT-организаций до 31 декабря 2024 г. введена нулевая ставка налога на прибыль, до 3 марта 2025 г. будет действовать мораторий на выездные налоговые проверки (за исключением проверок по согласованию с вышестоящим налоговым органом). Компании отрасли на три года освобождены от валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля.