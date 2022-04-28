ТАСС сообщил о столкновении двух вертолетов в Саратовской области
«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, речь идет о военных вертолетах.
Мэр Саратова Михал Исаев заявил в своем Telegram-канале, что вертолет «Ансат» упал во время учебного полета из поселка Соколовый. «На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», — рассказал Исаев.
Позднее министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что в результате происшествия пострадали три человека. 26-летний летчик находится в удовлетворительном состоянии: он выпрыгнул из вертолета с парашютом и получил ушибы нижних конечностей. В сгоревшем вертолете нашли тело еще одного человека, однако третьего пострадавшего пока найти не могут.
Затем инцидент прокомментировали в Центральном военном округе (ЦВО). Как следует из сообщения пресс-службы, к жесткой посадке одного из вертолетов и гибели одного члена экипажа привело сближение двух вертолетов. «28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, в результате чего один получил повреждение и совершил жесткую посадку», — сказали в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»). Там также добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России.