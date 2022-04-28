ТАСС сообщил о столкновении двух вертолетов в Саратовской области

Затем инцидент прокомментировали в Центральном военном округе (ЦВО). Как следует из сообщения пресс-службы, к жесткой посадке одного из вертолетов и гибели одного члена экипажа привело сближение двух вертолетов. «28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, в результате чего один получил повреждение и совершил жесткую посадку», — сказали в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»). Там также добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России.