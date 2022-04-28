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ТАСС сообщил о столкновении двух вертолетов в Саратовской области

Ведомости

Два вертолета столкнулись в Саратовской области во время учебного полета. По предварительным данным, один из пилотов погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «РИА Новости» сообщили со ссылкой на представителя экстренных служб, что двум пилотам удалось катапультироваться.

«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, речь идет о военных вертолетах.

Мэр Саратова Михал Исаев заявил в своем Telegram-канале, что вертолет «Ансат» упал во время учебного полета из поселка Соколовый. «На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», — рассказал Исаев.

Позднее министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что в результате происшествия пострадали три человека. 26-летний летчик находится в удовлетворительном состоянии: он выпрыгнул из вертолета с парашютом и получил ушибы нижних конечностей. В сгоревшем вертолете нашли тело еще одного человека, однако третьего пострадавшего пока найти не могут.

Затем инцидент прокомментировали в Центральном военном округе (ЦВО). Как следует из сообщения пресс-службы, к жесткой посадке одного из вертолетов и гибели одного члена экипажа привело сближение двух вертолетов. «28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, в результате чего один получил повреждение и совершил жесткую посадку», — сказали в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»). Там также добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных