HeadHunter: спрос на знание английского языка при приеме на работу вырос в два раза
Спрос работодателей на знание английского языка у кандидатов вырос в два раза за последние пять лет, следует из совместного исследования сервиса по поиску работы HeadHunter и онлайн-школы английского языка Skyeng, результаты которого имеются в распоряжении «Ведомостей».
Согласно результатам исследования, в 2017 г. на платформе hh.ru было размещено 193 000 вакансий с требованием владения английским языком, в 2019 — 250 000, а в 2021 — 398 000. Среднегодовые темпы прироста вакансий с обязательным требованием английского языка в течение 5 лет составили 22%.
По подсчетам аналитиков, наибольшее количество резюме со знанием английского языка размещали в сферах высшего менеджмента, информационных технологий, закупок, маркетинга, искусства и консультирования.
В 2022 г. чаще всего требования к знанию английского встречаются в вакансиях для научных сотрудников и работников системы образования, IT-специалистов, маркетологов, PR-менеджеров, менеджеров по закупкам, а также для работников сферы искусства, развлечений и масс-медиа.
Специалисты отмечают, что уровень знаний английского положительно влияет и на заработные платы россиян. К примеру, кандидаты, которые указывали знание английского в резюме за последние пять лет, претендовали на заработную плату от 60 000 руб., в то время как кандидаты без знания английского рассматривали предложения в пределах 43 000 руб. При этом сами работодатели готовы доплачивать россиянам, знающим английский язык, в IT-сфере, сферах высшего менеджмента, маркетинга и др.