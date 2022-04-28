HeadHunter: спрос на знание английского языка при приеме на работу вырос в два раза

Специалисты отмечают, что уровень знаний английского положительно влияет и на заработные платы россиян. К примеру, кандидаты, которые указывали знание английского в резюме за последние пять лет, претендовали на заработную плату от 60 000 руб., в то время как кандидаты без знания английского рассматривали предложения в пределах 43 000 руб. При этом сами работодатели готовы доплачивать россиянам, знающим английский язык, в IT-сфере, сферах высшего менеджмента, маркетинга и др.