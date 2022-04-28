Газета
Общество

HeadHunter: спрос на знание английского языка при приеме на работу вырос в два раза

Ведомости

Спрос работодателей на знание английского языка у кандидатов вырос в два раза за последние пять лет, следует из совместного исследования сервиса по поиску работы HeadHunter и онлайн-школы английского языка Skyeng, результаты которого имеются в распоряжении «Ведомостей».

Согласно результатам исследования, в 2017 г. на платформе hh.ru было размещено 193 000 вакансий с требованием владения английским языком, в 2019 — 250 000, а в 2021 — 398 000. Среднегодовые темпы прироста вакансий с обязательным требованием английского языка в течение 5 лет составили 22%.

По подсчетам аналитиков, наибольшее количество резюме со знанием английского языка размещали в сферах высшего менеджмента, информационных технологий, закупок, маркетинга, искусства и консультирования.

В 2022 г. чаще всего требования к знанию английского встречаются в вакансиях для научных сотрудников и работников системы образования, IT-специалистов, маркетологов, PR-менеджеров, менеджеров по закупкам, а также для работников сферы искусства, развлечений и масс-медиа.

Специалисты отмечают, что уровень знаний английского положительно влияет и на заработные платы россиян. К примеру, кандидаты, которые указывали знание английского в резюме за последние пять лет, претендовали на заработную плату от 60 000 руб., в то время как кандидаты без знания английского рассматривали предложения в пределах 43 000 руб. При этом сами работодатели готовы доплачивать россиянам, знающим английский язык, в IT-сфере, сферах высшего менеджмента, маркетинга и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных