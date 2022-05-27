ФСБ сообщила о перекрытии поставки оружия с Украины в Крым

20 мая ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела после попытки поджечь здание администрации в Крыму. Тогда нападавший облил здание администрации краской и попытался его поджечь, метнув зажигательную смесь. «Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла и возгорания внутреннего помещения не произошло», — говорилось в сообщении ведомства.