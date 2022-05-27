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ФСБ сообщила о перекрытии поставки оружия с Украины в Крым

Ведомости

Управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь пресекло канал поставки оружия и боеприпасов с Украины, сообщила пресс-служба управления.

«При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

20 мая ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела после попытки поджечь здание администрации в Крыму. Тогда нападавший облил здание администрации краской и попытался его поджечь, метнув зажигательную смесь. «Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла и возгорания внутреннего помещения не произошло», — говорилось в сообщении ведомства.

Ранее в Крыму задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании. В ведомстве уточнили, что задержанный в 2016 г., находясь на территории Украины, добровольно вступил в батальон, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных