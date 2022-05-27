ФСБ сообщила о перекрытии поставки оружия с Украины в Крым
Управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь пресекло канал поставки оружия и боеприпасов с Украины, сообщила пресс-служба управления.
«При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
20 мая ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела после попытки поджечь здание администрации в Крыму. Тогда нападавший облил здание администрации краской и попытался его поджечь, метнув зажигательную смесь. «Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла и возгорания внутреннего помещения не произошло», — говорилось в сообщении ведомства.
Ранее в Крыму задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании. В ведомстве уточнили, что задержанный в 2016 г., находясь на территории Украины, добровольно вступил в батальон, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране.