Отток IT-специалистов к концу первого полугодия достигнет 40 000 человек

До половины из 40 000 кадров вернутся в Россию до конца года, отмечают эксперты. Причиной такого решения может стать «враждебный настрой к русским за границей, в том числе к детям», а на отказ от миграции из страны могло повлиять «отсутствие адекватного понимания ситуации за рубежом», говорится в исследовании.