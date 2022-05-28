Отток IT-специалистов к концу первого полугодия достигнет 40 000 человек
К концу первого полугодия 2022 г. из России уедут около 40 000 IT-специалистов, говорится в исследовании ассоциации компаний – разработчиков программного обеспечения «Руссофт». В опросе приняли участие 162 компании, в этом году в анкету добавили вопросы, связанные с оттоком айтишников за границу из-за военной операции на Украине, передает РБК со ссылкой на исследование.
«Руссофт» в своем прогнозе учитывал только тех сотрудников, которые после отъезда из России не возвращались обратно. Сколько IT-специалистов уехали на данный момент, в исследовании не уточняется.
Основная масса покинувших РФ работает в центрах разработки зарубежных компаний, чьи «материнские» структуры закрыли офисы в России, отмечает РБК. По данным ассоциации, страну покинули 30% от всех представителей этой категории, которым предложили это сделать.
Отток айтишников также наблюдается в компаниях, которые работали на развитых зарубежных рынках, потеряли заказчиков и переместили свои офисы продаж в другие страны. Кроме того, после начала спецоперации решают работать в других странах российские фрилансеры.
До половины из 40 000 кадров вернутся в Россию до конца года, отмечают эксперты. Причиной такого решения может стать «враждебный настрой к русским за границей, в том числе к детям», а на отказ от миграции из страны могло повлиять «отсутствие адекватного понимания ситуации за рубежом», говорится в исследовании.
Ранее на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны в последнее время. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, – это «оперативные ответы на возникающие вызовы».
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.
На фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине власти приняли меры поддержки сотрудников отрасли. В частности, они могут получить отсрочку от призыва в армию и оформить ипотеку на льготных условиях.
В конце апреля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов.