Газета
Общество

В России предложили сделать второе высшее образование в сфере IT бесплатным

Ведомости

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил расширить и модернизировать IT-образование в России, сообщили в «Единой России». Среди предложений – субсидирование ставки по кредитам на получение дополнительного профобразования, бесплатное второе высшее в сфере IT и «целевое обучение».

Отрасли не хватает 1 млн специалистов и вузам необходимо увеличить прием, считает первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, некоторым сферам – оборонно-промышленному комплексу, IT-сектору региональных и местных органов власти, бюджетным учреждениям – сложно конкурировать по зарплате, поэтому возможна реализация аналогичных «Земскому доктору» и «Земскому учителю» программ, которые позволят поддержать в том числе и образование в регионах.

По мнению Турчака, необходимо субсидировать ставку по кредитам на допобразование и дать возможность получить второе высшее в сфере IT бесплатно.

«В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусства. Отбор для таких абитуриентов проводится отдельно, со своими вступительными испытаниями. Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении ИТ-специальностей. И определить вузы, контрольные цифры приема, порядок прохождения конкурсных испытаний», – сказал Турчак.

Меры поддержки необходимо распространить на те сферы, которые важны для России, считает председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«На основании этого выявить потребности тех продуктов, которые нужны, и уже из этого вывести потребность в тех специалистах, которые необходимы для создания этих систем. И уже к ним применять адресные меры поддержки, а если таковых нет, то из «чистых» разработчиков создать команды или как-то их мотивировать и поддерживать. Чтобы вузы выпускали не просто «айтишников», а нужных специалистов», – отметила Касперская.

Чтобы ускорить прикладную подготовку специалистов, сопредседатель совета по профессиональным квалификациям в области IT, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев предложил изменить структуру учебных планов.

«Также нужно обеспечить привлечение к преподаванию практиков из IT-индустрии, чтобы обучали самому востребованному и современному. Для этого Минобрнауки и Минцифры надо скорректировать нормативную базу для привлечения к преподаванию в вузах практиков, совмещающих преподавание и работу в IT-компаниях», – предложил Комлев.

По его мнению, эффективными будут и зачет в качестве трудового стажа стажировок в компаниях, и привлечение магистров к курированию программ бакалавров, и активизирование взаимодействия между вузами и бизнесом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных