В России предложили сделать второе высшее образование в сфере IT бесплатным
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил расширить и модернизировать IT-образование в России, сообщили в «Единой России». Среди предложений – субсидирование ставки по кредитам на получение дополнительного профобразования, бесплатное второе высшее в сфере IT и «целевое обучение».
Отрасли не хватает 1 млн специалистов и вузам необходимо увеличить прием, считает первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, некоторым сферам – оборонно-промышленному комплексу, IT-сектору региональных и местных органов власти, бюджетным учреждениям – сложно конкурировать по зарплате, поэтому возможна реализация аналогичных «Земскому доктору» и «Земскому учителю» программ, которые позволят поддержать в том числе и образование в регионах.
По мнению Турчака, необходимо субсидировать ставку по кредитам на допобразование и дать возможность получить второе высшее в сфере IT бесплатно.
«В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусства. Отбор для таких абитуриентов проводится отдельно, со своими вступительными испытаниями. Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении ИТ-специальностей. И определить вузы, контрольные цифры приема, порядок прохождения конкурсных испытаний», – сказал Турчак.
Меры поддержки необходимо распространить на те сферы, которые важны для России, считает председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.
«На основании этого выявить потребности тех продуктов, которые нужны, и уже из этого вывести потребность в тех специалистах, которые необходимы для создания этих систем. И уже к ним применять адресные меры поддержки, а если таковых нет, то из «чистых» разработчиков создать команды или как-то их мотивировать и поддерживать. Чтобы вузы выпускали не просто «айтишников», а нужных специалистов», – отметила Касперская.
Чтобы ускорить прикладную подготовку специалистов, сопредседатель совета по профессиональным квалификациям в области IT, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев предложил изменить структуру учебных планов.
«Также нужно обеспечить привлечение к преподаванию практиков из IT-индустрии, чтобы обучали самому востребованному и современному. Для этого Минобрнауки и Минцифры надо скорректировать нормативную базу для привлечения к преподаванию в вузах практиков, совмещающих преподавание и работу в IT-компаниях», – предложил Комлев.
По его мнению, эффективными будут и зачет в качестве трудового стажа стажировок в компаниях, и привлечение магистров к курированию программ бакалавров, и активизирование взаимодействия между вузами и бизнесом.