В России предложили сделать второе высшее образование в сфере IT бесплатным

«На основании этого выявить потребности тех продуктов, которые нужны, и уже из этого вывести потребность в тех специалистах, которые необходимы для создания этих систем. И уже к ним применять адресные меры поддержки, а если таковых нет, то из «чистых» разработчиков создать команды или как-то их мотивировать и поддерживать. Чтобы вузы выпускали не просто «айтишников», а нужных специалистов», – отметила Касперская.