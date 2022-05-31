Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на 10%

В соответствии с распоряжением, с 1 июня 2022 г. минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 руб. в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января этого года — 21 371 р. Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения — 20 585 руб., для трудоспособного населения — 23 508 руб., для пенсионеров — 15 410 руб., для детей — 17 791 руб.