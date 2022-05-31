Собянин повысил минимальную зарплату в Москве на 10%
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной заработной платы в столице на 10% — она составит 23 508 руб. в месяц, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В соответствии с распоряжением, с 1 июня 2022 г. минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 руб. в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января этого года — 21 371 р. Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума в городе Москве, которая составит: в расчете на душу населения — 20 585 руб., для трудоспособного населения — 23 508 руб., для пенсионеров — 15 410 руб., для детей — 17 791 руб.
«Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
22 марта правительство Москвы распорядилось выделить 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи горожанам в условиях санкционного давления. Адресная социальная помощь предоставляется людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери работы или снижения дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума.
Собянин также сообщал, что в условиях санкций, введенных после начала военной операции российских войск на Украине, в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Направления деятельности этой комиссии включают сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, социальной поддержкой и обеспечением занятости населения.
Помимо этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Таким образом, пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 19 360 руб. в среднем по России, минимальный размер оплаты труда составит 15 279 руб., а прожиточный минимум — 13 919 руб.