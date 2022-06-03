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Общество

Ростуризм: почти все отели Турции принимают карту «Мир»

Ведомости

Ростуризм надеется, что до конца 2022 г. карту «Мир» начнут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян, практически все отели Турции уже принимают карты российской платежной системы. Об этом глава ведомства Зарина Догузова написала в своем Telegram-канале.

При этом Догузова все равно рекомендует на случай необходимости иметь при себе наличные.

По данным Федерального агентства по туризму, сейчас для российских туристов открыты 127 стран. Лидером среди популярных направлений в апреле и мае стала Турция. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты. Третью позицию занял Кипр. 

После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Теперь россияне не могут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных