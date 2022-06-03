Ростуризм: почти все отели Турции принимают карту «Мир»

После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Теперь россияне не могут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.