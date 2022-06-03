Ростуризм: почти все отели Турции принимают карту «Мир»
Ростуризм надеется, что до конца 2022 г. карту «Мир» начнут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян, практически все отели Турции уже принимают карты российской платежной системы. Об этом глава ведомства Зарина Догузова написала в своем Telegram-канале.
При этом Догузова все равно рекомендует на случай необходимости иметь при себе наличные.
По данным Федерального агентства по туризму, сейчас для российских туристов открыты 127 стран. Лидером среди популярных направлений в апреле и мае стала Турция. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты. Третью позицию занял Кипр.
После начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard объявили об уходе из России. Теперь россияне не могут пользоваться картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, за границей, а банки не могут выпускать новые карты. На территории России такие карты работают, потому что обслуживаются российской системой. Также часть российских банков сделала уже действующие карты Visa и Mastercard бессрочными.