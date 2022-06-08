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В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

Ведомости

Утром 8 июня автомобиль сбил нескольких человек в районе Берлина Шарлоттенбург, сообщило издание rbb24. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь пострадали.

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В полиции изданию сообщили, что водитель автомобиля был задержан. Машина пробила окно аптеки на углу Тауэнцинштрассе и Марбургерштрассе и частично оказалась внутри, частично — на тротуаре. По словам полиции, пока не ясно, намеренно ли водитель наехал на людей или случайно. На месте происшествия работает пожарная команда, в ней задействовано около 60 спасателей.

В 2016 г. на площади Брайтшайдплац — в нескольких сотнях метров от нынешнего происшествия — произошел теракт: Анис Амри, убив водителя грузовика, направил машину в толпу на площади. Погибли 12 человек, ранены 48.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных