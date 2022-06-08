В Берлине автомобиль въехал в толпу людей
Утром 8 июня автомобиль сбил нескольких человек в районе Берлина Шарлоттенбург, сообщило издание rbb24. В результате происшествия один человек погиб, еще восемь пострадали.
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В полиции изданию сообщили, что водитель автомобиля был задержан. Машина пробила окно аптеки на углу Тауэнцинштрассе и Марбургерштрассе и частично оказалась внутри, частично — на тротуаре. По словам полиции, пока не ясно, намеренно ли водитель наехал на людей или случайно. На месте происшествия работает пожарная команда, в ней задействовано около 60 спасателей.
В 2016 г. на площади Брайтшайдплац — в нескольких сотнях метров от нынешнего происшествия — произошел теракт: Анис Амри, убив водителя грузовика, направил машину в толпу на площади. Погибли 12 человек, ранены 48.