В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

В полиции изданию сообщили, что водитель автомобиля был задержан. Машина пробила окно аптеки на углу Тауэнцинштрассе и Марбургерштрассе и частично оказалась внутри, частично — на тротуаре. По словам полиции, пока не ясно, намеренно ли водитель наехал на людей или случайно. На месте происшествия работает пожарная команда, в ней задействовано около 60 спасателей.