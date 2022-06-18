Путин предложил подумать об изменении системы оплаты труда медиков
В России необходимо продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Об этом на церемонии открытия по видеосвязи новых объектов здравоохранения в регионах РФ заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент.
Путин также поговорил с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Валентиной Синичкиной, которая работает в ФАПе 33 года. По словам женщины, ее зарплата составляет около 30 000 руб. Путин назвал эту сумму скромным доходом.
«30 000 — это, так прямо скажем, [мало] за 30 лет работы», — сказал он.
По информации пресс-службы Кремля, сегодня и на днях начинают работу онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также одиннадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.