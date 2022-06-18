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Общество

Путин предложил подумать об изменении системы оплаты труда медиков

Ведомости

В России необходимо продумать, как модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Об этом на церемонии открытия по видеосвязи новых объектов здравоохранения в регионах РФ заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент.

Путин также поговорил с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Валентиной Синичкиной, которая работает в ФАПе 33 года. По словам женщины, ее зарплата составляет около 30 000 руб. Путин назвал эту сумму скромным доходом. 

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«30 000 — это, так прямо скажем, [мало] за 30 лет работы», — сказал он.

По информации пресс-службы Кремля, сегодня и на днях начинают работу онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также одиннадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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