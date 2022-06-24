The Lancet: вакцинация предотвратила около 20 млн смертей от COVID-19

По данным исследователей, если бы в странах с низким уровнем доходов достигли целевой показатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации от коронавируса 20% населения, можно было бы предотвратить 45% смертей. Если бы все страны достигли к концу 2021 г. цели по вакцинации 40% населения, то можно было бы предотвратить 111% смертей.