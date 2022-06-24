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The Lancet: вакцинация предотвратила около 20 млн смертей от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса за первый год предотвратила 19,8 млн смертей от COVID-19 во всем мире – это 63% от возможной смертности, которая бы наступила без вакцинации, сообщил научный журнал The Lanset.

По данным исследователей, если бы в странах с низким уровнем доходов достигли целевой показатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации от коронавируса 20% населения, можно было бы предотвратить 45% смертей. Если бы все страны достигли к концу 2021 г. цели по вакцинации 40% населения, то можно было бы предотвратить 111% смертей.

«Вакцинация против COVID-19 существенно изменила ход пандемии, спася десятки миллионов жизней во всем мире. Однако недостаточный доступ к вакцинам в странах с низким уровнем дохода ограничил воздействие в этих условиях, усилив необходимость обеспечения глобальной справедливости и охвата вакцинами», — отметили ученые.

По их мнению, в будущем нужно быстрее распространять интеллектуальную собственность на вакцины с более открытой передачей технологий и знаний по производству и распределению препаратов. Также нудно расширить инфраструктуру распространения и доставки вакцин по всему миру и бороться с дезинформацией, чтобы повысить спрос на них, отметили исследователи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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