В Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», — сообщили в министерстве. К поискам привлекли вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер «Валерий Замараев». Один человек спасен, одного нашли мертвым, поиски шестерых продолжаются. В прокуратуре края отметили, что среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.