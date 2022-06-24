В Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море
В Краснодарском крае в море унесло два автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. По предварительной информации, в автомобилях могло находиться восемь человек.
«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», — сообщили в министерстве. К поискам привлекли вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер «Валерий Замараев». Один человек спасен, одного нашли мертвым, поиски шестерых продолжаются. В прокуратуре края отметили, что среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.
Накануне агентство «Кубань.24» сообщило, что МЧС региона развернуло оперативный штаб из-за непогоды. «В ближайшее время на Кубани ожидаются сильные дожди с грозой, градом и порывами ветра до 22 м/с. На Черноморском побережье есть опасность возникновения смерчей над морем», — отмечалось в сообщении. В Туапсинский район направили аэромобильную группировку МЧС из 40 человек и 11 единиц техники.