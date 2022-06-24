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В Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море

Ведомости

В Краснодарском крае в море унесло два автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. По предварительной информации, в автомобилях могло находиться восемь человек.

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», — сообщили в министерстве. К поискам привлекли вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер «Валерий Замараев». Один человек спасен, одного нашли мертвым, поиски шестерых продолжаются. В прокуратуре края отметили, что среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.

Накануне агентство «Кубань.24» сообщило, что МЧС региона развернуло оперативный штаб из-за непогоды. «В ближайшее время на Кубани ожидаются сильные дожди с грозой, градом и порывами ветра до 22 м/с. На Черноморском побережье есть опасность возникновения смерчей над морем», — отмечалось в сообщении. В Туапсинский район направили аэромобильную группировку МЧС из 40 человек и 11 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных