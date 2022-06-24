В Иркутске похитили оборудование для майнинга на более 100 млн рублей
Организаторы отеля-фермы для добычи криптовалюты подозреваются в мошенничестве и похищении оборудования клиентов на сумму свыше 100 млн руб., об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
По данным МВД, майнеры передавали свое оборудование представителям «отеля» в ожидании быстрого заработка, но в какой-то момент организаторы майнинг-отеля скрылись и не вернули клиентам их технику.
Полиции стало известно, что примерно с ноября 2021 г. по май 2022 г. подозреваемые привлекали граждан, желающих разместить вычислительную технику в майнинг-отеле, предлагая им цены за аренду помещения и электроэнергию ниже рыночных. При этом клиентам необходимо было как можно скорее передать оборудование владельцам отеля – количество мест было ограничено.
Согласно условиям договора клиенты не должны были знать точное местоположение своего оборудования, а данные к программам, которые позволяют распоряжаться добытой криптовалютой, находились только у представителя отеля. В общей сложности от рук злоумышленников пострадали 100 человек, каждый из которых размещал вычислительное оборудование на сумму от 1 млн руб., сообщают источники ТАСС.
Идея развития майнинг-отелей в Иркутской области является достаточно распространенной, поскольку тарифы в регионе на электроэнергию в среднем ниже, чем по всей стране. Еще осенью губернатор Игорь Кобзев предлагал создать площадки для майнинга и приравнять добычу криптовалюты к предпринимательской деятельности. По мнению Кобзева, предприятия должны договариваться с поставщиками электроэнергии для подключения по выделенной линии, что снизит нагрузку на электросети в регионе.