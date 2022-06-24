Газета
Общество

В Иркутске похитили оборудование для майнинга на более 100 млн рублей

Ведомости

Организаторы отеля-фермы для добычи криптовалюты подозреваются в мошенничестве и похищении оборудования клиентов на сумму свыше 100 млн руб., об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области. 

По данным МВД, майнеры передавали свое оборудование представителям «отеля» в ожидании быстрого заработка, но в какой-то момент организаторы майнинг-отеля скрылись и не вернули клиентам их технику. 

Полиции стало известно, что примерно с ноября 2021 г. по май 2022 г. подозреваемые привлекали граждан, желающих разместить вычислительную технику в майнинг-отеле, предлагая им цены за аренду помещения и электроэнергию ниже рыночных. При этом клиентам необходимо было как можно скорее передать оборудование владельцам отеля – количество мест было ограничено. 

Согласно условиям договора клиенты не должны были знать точное местоположение своего оборудования, а данные к программам, которые позволяют распоряжаться добытой криптовалютой, находились только у представителя отеля. В общей сложности от рук злоумышленников пострадали 100 человек, каждый из которых размещал вычислительное оборудование на сумму от 1 млн руб., сообщают источники ТАСС.

Идея развития майнинг-отелей в Иркутской области является достаточно распространенной, поскольку тарифы в регионе на электроэнергию в среднем ниже, чем по всей стране. Еще осенью губернатор Игорь Кобзев предлагал создать площадки для майнинга и приравнять добычу криптовалюты к предпринимательской деятельности. По мнению Кобзева, предприятия должны договариваться с поставщиками электроэнергии для подключения по выделенной линии, что снизит нагрузку на электросети в регионе. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных