В Иркутске похитили оборудование для майнинга на более 100 млн рублей

Идея развития майнинг-отелей в Иркутской области является достаточно распространенной, поскольку тарифы в регионе на электроэнергию в среднем ниже, чем по всей стране. Еще осенью губернатор Игорь Кобзев предлагал создать площадки для майнинга и приравнять добычу криптовалюты к предпринимательской деятельности. По мнению Кобзева, предприятия должны договариваться с поставщиками электроэнергии для подключения по выделенной линии, что снизит нагрузку на электросети в регионе.