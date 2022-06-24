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Умер автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Аркадий Гарцман

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Советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман, автор текстов песен к мультфильму «Остров сокровищ», умер в возрасте 75 лет, сообщила его дочь Виктория Аронова на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена).

«У меня был лучший папа в мире. И для меня — лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с Господом на небесах», — написала она. Причина смерти актера не уточняется.

Гарцман родился в Киеве в 1947 г. В конце 1980-х гг. он написал несколько текстов песен к мультфильму «Остров сокровищ» режиссера Давида Черкасского. В 1990 г. вместе с писателем Робертом Викерсом основал юмористическую газету «Блин».

Как автор текстов песен сотрудничал с такими композиторами, как Владимир Быстряков, Екатерина Семенова, Александр Жилинский и др. Эти песни входят в репертуар известных эстрадных исполнителей, среди которых Алла Пугачева, София Ротару, Николай Караченцов, Андрей Анкудинов, Евгений Паперный, Таисия Повалий и др.

Ранее стало известно о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, которому было 48 лет. По словам специалистов сосудистого центра Домодедовской больницы, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

22 июня было объявлено о смерти российского певца и автора хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса. Ему было 45 лет. По информации газеты «Комсомольская правда», ему проводили операцию на почке.

Ранее по теме: Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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