Собянин рассказал о последствиях штормового ветра в Москве
В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. «Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра», - отметил он, добавив, что 10 июля «ситуация наиболее сложная». Порывы ветра достигают 25 м/сек, сообщил мэр.
По словам Собянина, городские службы предпринимают «все необходимые меры по устранению последствий урагана». Правительство Москвы, в частности, выделило на эти цели 300 бригад и 290 единиц техники, сообщали городские СМИ.
ТАСС писал со ссылкой на столичный главк МЧС, что скорость ветра при грозе в Москве 10 июля может достигать 23 м/сек. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца текущих суток в Москве ожидается гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град», – сообщили днем в столичном управлении МЧС.