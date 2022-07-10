Собянин рассказал о последствиях штормового ветра в Москве

ТАСС писал со ссылкой на столичный главк МЧС, что скорость ветра при грозе в Москве 10 июля может достигать 23 м/сек. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца текущих суток в Москве ожидается гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град», – сообщили днем в столичном управлении МЧС.