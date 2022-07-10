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Собянин рассказал о последствиях штормового ветра в Москве

Ведомости

В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. «Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра», - отметил он, добавив, что 10 июля «ситуация наиболее сложная». Порывы ветра достигают 25 м/сек, сообщил мэр.

По словам Собянина, городские службы предпринимают «все необходимые меры по устранению последствий урагана». Правительство Москвы, в частности, выделило на эти цели 300 бригад и 290 единиц техники, сообщали городские СМИ.

ТАСС писал со ссылкой на столичный главк МЧС, что скорость ветра при грозе в Москве 10 июля может достигать 23 м/сек. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца текущих суток в Москве ожидается гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град», – сообщили днем в столичном управлении МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных