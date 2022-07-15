Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat и The Insider
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd.(признан иноагентом), Stichting Bellingcat (признан СМИ-иноагентом), The Insider (признан СМИ-иноагентом) и «Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ведомство направило информацию о своем решении в Минюст, чтобы внести организации в соответствующий перечень.
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