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При Минцифры создан экспертный совет по литературной деятельности

Ведомости

При Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России создан экспертный совет по литературной деятельности. Такой приказ, подписанный главой министерства Максутом Шадаевым, появился на официальном сайте министерства. 

В задачи экспертного совета входит проведение общественных и экспертных обсуждений проблем отрасли, рассмотрение отраслевых законопроектов и других программ и концепций. Также от членов совета ждут предложения по приоритетным вопросам литературной деятельности и инициативы по созданию экономических моделей, который будут наиболее успешны для издания и продвижения произведений. 

Председателем экспертного совета стал глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, а место его заместителя занял ректор Литинститута им. Горького, писатель Алексей Варламов.

Всего в совет вошли 25 экспертов, в том числе директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, писатель и лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин, руководитель «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ Елена Шубина и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных