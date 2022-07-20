При Минцифры создан экспертный совет по литературной деятельности

В задачи экспертного совета входит проведение общественных и экспертных обсуждений проблем отрасли, рассмотрение отраслевых законопроектов и других программ и концепций. Также от членов совета ждут предложения по приоритетным вопросам литературной деятельности и инициативы по созданию экономических моделей, который будут наиболее успешны для издания и продвижения произведений.