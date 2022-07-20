При Минцифры создан экспертный совет по литературной деятельности
При Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России создан экспертный совет по литературной деятельности. Такой приказ, подписанный главой министерства Максутом Шадаевым, появился на официальном сайте министерства.
В задачи экспертного совета входит проведение общественных и экспертных обсуждений проблем отрасли, рассмотрение отраслевых законопроектов и других программ и концепций. Также от членов совета ждут предложения по приоритетным вопросам литературной деятельности и инициативы по созданию экономических моделей, который будут наиболее успешны для издания и продвижения произведений.
Председателем экспертного совета стал глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, а место его заместителя занял ректор Литинститута им. Горького, писатель Алексей Варламов.
Всего в совет вошли 25 экспертов, в том числе директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, писатель и лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин, руководитель «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ Елена Шубина и др.
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