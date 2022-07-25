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В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ведомости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Югры. По их данным, причиной действующих возгораний являются грозы.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории ХМАО действует 23 лесных пожара на общей площади 3 420 га. С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 186 лесных пожаров площадью 8 859 га. 

Всего режим ЧС введен в 7 регионах России, в том числе в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Особый противопожарный режим введен в 58 субъектах. По данным «Авиалесоохраны» на 25 июля, на территории России продолжают действовать 102 лесных пожара в 12 регионах на общей площади в 36 870 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных