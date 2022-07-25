В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Югры. По их данным, причиной действующих возгораний являются грозы.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории ХМАО действует 23 лесных пожара на общей площади 3 420 га. С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 186 лесных пожаров площадью 8 859 га.
Всего режим ЧС введен в 7 регионах России, в том числе в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Особый противопожарный режим введен в 58 субъектах. По данным «Авиалесоохраны» на 25 июля, на территории России продолжают действовать 102 лесных пожара в 12 регионах на общей площади в 36 870 га.
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