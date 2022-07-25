В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Всего режим ЧС введен в 7 регионах России, в том числе в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Особый противопожарный режим введен в 58 субъектах. По данным «Авиалесоохраны» на 25 июля, на территории России продолжают действовать 102 лесных пожара в 12 регионах на общей площади в 36 870 га.