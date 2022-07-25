Минюст разрешил проносить в СИЗО причастное вино для обрядов
Министерство юстиции России разрешило представителям Русской православной церкви (РПЦ) проносить в следственные изоляторы евхаристический хлеб и вино для причастия, говорится в комментарии руководителя правового управления Московской патриархии, опубликованном на сайте РПЦ.
Приказ Минюста от 4 июля 2022 г. вступил в силу 17 июля. «Учтены предложение церкви об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении.
Помимо этого священнослужителям разрешается проносить на время богослужения книги и другие предметы, необходимые для совершения причастия.
Также РПЦ заключила соглашение с Федеральной службой исполнения наказаний о допуске священнослужителей традиционных конфессий в СИЗО в рамках ст. 14 УИК.
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