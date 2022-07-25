Минюст разрешил проносить в СИЗО причастное вино для обрядов

Приказ Минюста от 4 июля 2022 г. вступил в силу 17 июля. «Учтены предложение церкви об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении.