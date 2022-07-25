В Великобритании умер актер из «Титаника» Дэвид Уорнер
Британский актер Дэвид Уорнер скончался от рака в возрасте 80 лет, передает газета The Guardian.
Последние дни он провел в доме престарелых в Денвилл-холле, в котором находятся профессиональные актеры и представители театральных профессий.
Уорнер родился в Манчестере в 1941 г. По окончании школы он поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, а после нее в 21 год получил главную роль в фильме Карела Рейша «Морган: подходящий клинический случай». Всего за свою жизнь он сыграл эпизодические роли в более чем ста фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Титаник» Джеймса Кэмерона, где он сыграл роль Спейсера Лавджоя, «Твин Пикс», «Омен» и «Доктор Кто».
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