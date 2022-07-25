Уровень смертности от онкологии в России снизился на 4,5% за три года
Показатель смертности от онкологических новообразований в России за последние три года снизился на 4,5%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«Подводя сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь: первое, конечно, это снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний», — рассказал он.
По данным министра, в России также на 8,6% снизилась одногодичная летальность у пациентов со злокачественными образованиями и на 5,5% увеличилась пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями. Эти цифры, по его словам, свидетельствуют о росте эффективности используемой в стране терапии.
Сегодня в стране, по оценке министра, действуют 86 онкологических диспансеров и три онкологических больницы, а из 19 больниц, которые сегодня строятся, семь уже введены в эксплуатацию. При этом по-прежнему ощущается нехватка кадров в первичном звене онкологической службы, уточнил Мурашко.
За последние два года в России дополнительно зарегистрировали 135 отечественных лекарственных препаратов, на данный момент проводится регистрация 248 клинических препаратов для лекарственной терапии, добавил он.
«Причем хочу отметить, что из них 24 – это воспроизведенные отечественные и 37 препаратов – это те, которые в том числе являются в определенной степени инновационными, поскольку это фактически биоаналоги, которые используются для терапии», – отметил Мурашко.
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