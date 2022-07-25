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Общество

Уровень смертности от онкологии в России снизился на 4,5% за три года

Ведомости

Показатель смертности от онкологических новообразований в России за последние три года снизился на 4,5%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Подводя сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь: первое, конечно, это снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний», — рассказал он.

По данным министра, в России также на 8,6% снизилась одногодичная летальность у пациентов со злокачественными образованиями и на 5,5% увеличилась пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями. Эти цифры, по его словам, свидетельствуют о росте эффективности используемой в стране терапии. 

Сегодня в стране, по оценке министра, действуют 86 онкологических диспансеров и три онкологических больницы, а из 19 больниц, которые сегодня строятся, семь уже введены в эксплуатацию. При этом по-прежнему ощущается нехватка кадров в первичном звене онкологической службы, уточнил Мурашко. 

За последние два года в России дополнительно зарегистрировали 135 отечественных лекарственных препаратов, на данный момент проводится регистрация 248 клинических препаратов для лекарственной терапии, добавил он.

«Причем хочу отметить, что из них 24 – это воспроизведенные отечественные и 37 препаратов – это те, которые в том числе являются в определенной степени инновационными, поскольку это фактически биоаналоги, которые используются для терапии», – отметил Мурашко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных