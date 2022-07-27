В Херсоне два сотрудника ППС пострадали при подрыве самодельного устройства
Два сотрудника патрульно-постовой службы пострадали при подрыве их машины на самодельном взрывном устройстве, рассказал глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».
«Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврическом. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, по пути выезда машины патрульно-постовой службы... Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения — сложные, но они живы», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. В Херсонской области ранее было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.
28 июня замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль. Администрация региона также сообщала о взрыве рядом с телевышкой и воинской частью 30 июня, а в июле «РИА Новости» сообщили о выявлении в Херсоне одной из самых крупных диверсионных групп в регионе.
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