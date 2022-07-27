В Херсоне два сотрудника ППС пострадали при подрыве самодельного устройства

28 июня замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль. Администрация региона также сообщала о взрыве рядом с телевышкой и воинской частью 30 июня, а в июле «РИА Новости» сообщили о выявлении в Херсоне одной из самых крупных диверсионных групп в регионе.