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В Херсоне два сотрудника ППС пострадали при подрыве самодельного устройства

Ведомости

Два сотрудника патрульно-постовой службы пострадали при подрыве их машины на самодельном взрывном устройстве, рассказал глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».

«Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона – Таврическом. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, по пути выезда машины патрульно-постовой службы... Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения — сложные, но они живы», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. В Херсонской области ранее было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России. 

28 июня замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль. Администрация региона также сообщала о взрыве рядом с телевышкой и воинской частью 30 июня, а в июле «РИА Новости» сообщили о выявлении в Херсоне одной из самых крупных диверсионных групп в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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