Газета
Общество

В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек

Ведомости

28 июля при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли 8 человек. Еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Предварительно собеседник агентства говорил о шести погибших. Позже количество жертв увеличилось до восьми. «В настоящее время установлено, что погибло 8 человек, еще троих осматривают медики. Все погибшие были мигрантами. Их гражданство устанавливается. Разбор завалов продолжается. Пожар уже потушили, горели три комнаты и коридор на площади 150 кв. м», — рассказал источник агентству.

Позже информацию о количестве жертв подтвердили в пресс-службе МЧС. В экстренных службах уточнили, что еще 8 человек удалось спасти, остальные 200 были эвакуированы. Отмечается, что причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативника слишком поздно.

«Мы слышали сильный хлопок, затем сразу мощный шум открытого пламени. После этого мужчины стали кричать, чтобы выбивали окна. <...> Пожарные и скорые приехали очень быстро», — рассказала ТАСС свидетельница пожара.

Пожар произошел поздним вечером на первом этаже многоэтажного дома по адресу ул. Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Возгорание удалось потушить за 20 минут. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование. По данным агентства, часть жителей дома уже пускают внутрь. Оцепленными остаются первый и второй этажи.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных