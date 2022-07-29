В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек
28 июля при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли 8 человек. Еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Предварительно собеседник агентства говорил о шести погибших. Позже количество жертв увеличилось до восьми. «В настоящее время установлено, что погибло 8 человек, еще троих осматривают медики. Все погибшие были мигрантами. Их гражданство устанавливается. Разбор завалов продолжается. Пожар уже потушили, горели три комнаты и коридор на площади 150 кв. м», — рассказал источник агентству.
Позже информацию о количестве жертв подтвердили в пресс-службе МЧС. В экстренных службах уточнили, что еще 8 человек удалось спасти, остальные 200 были эвакуированы. Отмечается, что причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативника слишком поздно.
«Мы слышали сильный хлопок, затем сразу мощный шум открытого пламени. После этого мужчины стали кричать, чтобы выбивали окна. <...> Пожарные и скорые приехали очень быстро», — рассказала ТАСС свидетельница пожара.
Пожар произошел поздним вечером на первом этаже многоэтажного дома по адресу ул. Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Возгорание удалось потушить за 20 минут. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование. По данным агентства, часть жителей дома уже пускают внутрь. Оцепленными остаются первый и второй этажи.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса