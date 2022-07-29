В Москве при пожаре в хостеле погибли восемь человек

Предварительно собеседник агентства говорил о шести погибших. Позже количество жертв увеличилось до восьми. «В настоящее время установлено, что погибло 8 человек, еще троих осматривают медики. Все погибшие были мигрантами. Их гражданство устанавливается. Разбор завалов продолжается. Пожар уже потушили, горели три комнаты и коридор на площади 150 кв. м», — рассказал источник агентству.