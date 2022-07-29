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Путин выступит на параде в Петербурге в день ВМФ

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Президент России Владимир Путин выступит 31 июля на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. И в Финском заливе Кронштадтский рейд, и река Нева. Будет выступление президента, день будет насыщенный» — говорит Песков. 

Ранее Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, Планируется, что в этот день в 22 часа по московскому времени пройдет артиллерийский салют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных