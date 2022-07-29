Путин выступит на параде в Петербурге в день ВМФ
Президент России Владимир Путин выступит 31 июля на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. И в Финском заливе Кронштадтский рейд, и река Нева. Будет выступление президента, день будет насыщенный» — говорит Песков.
Ранее Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, Планируется, что в этот день в 22 часа по московскому времени пройдет артиллерийский салют.
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