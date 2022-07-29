Путин выступит на параде в Петербурге в день ВМФ

«В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. И в Финском заливе Кронштадтский рейд, и река Нева. Будет выступление президента, день будет насыщенный» — говорит Песков.