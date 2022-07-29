В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за роста случаев заражения оспой обезьян
Власти Сан-Франциско (штат Калифорния, США) объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян среди жителей штата. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии Сан-Франциско.
«Мэр Лондон Брид и департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) объявили режим ЧС, чтобы усилить готовность города и меры реагирования на стремительно растущее число случаев заболевания оспой обезьян», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это юридический шаг, который позволит органам местного самоуправления мобилизовать больше ресурсов и сотрудников для борьбы со вспышкой заболевания. Введение режима ЧС не предусматривает никаких ограничительных мер.
Согласно данным SFDPH, на сегодняшний день в Сан-Франциско выявлен 261 пациент с оспой обезьян. В Калифорнии зарегистрировано 799 случаев. Всего по стране зафиксировано более 4600 пациентов с оспой обезьян. Сотрудники службы здравоохранения ожидают, что этот показатель будет расти.
Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риски распространения заболевания в России незначительны. По ее словам, после выявления июльского случая болезнь не получила дальнейшего распространения.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В организации отметили, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 25 июля в Нидерландах началась профилактическая вакцинация людей от оспы обезьян.
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