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Общество

В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за роста случаев заражения оспой обезьян

Ведомости

Власти Сан-Франциско (штат Калифорния, США) объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян среди жителей штата. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии Сан-Франциско. 

«Мэр Лондон Брид и департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (SFDPH) объявили режим ЧС, чтобы усилить готовность города и меры реагирования на стремительно растущее число случаев заболевания оспой обезьян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это юридический шаг, который позволит органам местного самоуправления мобилизовать больше ресурсов и сотрудников для борьбы со вспышкой заболевания. Введение режима ЧС не предусматривает никаких ограничительных мер. 

Согласно данным SFDPH, на сегодняшний день в Сан-Франциско выявлен 261 пациент с оспой обезьян. В Калифорнии зарегистрировано 799 случаев. Всего по стране зафиксировано более 4600 пациентов с оспой обезьян. Сотрудники службы здравоохранения ожидают, что этот показатель будет расти.

Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риски распространения заболевания в России незначительны. По ее словам, после выявления июльского случая болезнь не получила дальнейшего распространения.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В организации отметили, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе. 25 июля в Нидерландах началась профилактическая вакцинация людей от оспы обезьян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных