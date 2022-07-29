В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за роста случаев заражения оспой обезьян

Согласно данным SFDPH, на сегодняшний день в Сан-Франциско выявлен 261 пациент с оспой обезьян. В Калифорнии зарегистрировано 799 случаев. Всего по стране зафиксировано более 4600 пациентов с оспой обезьян. Сотрудники службы здравоохранения ожидают, что этот показатель будет расти.