Пассажирский самолет Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем
Борт пассажирского Boeing, который летит по маршруту Грозный – Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Из аэропорта Чеченской Республики самолет вылетел около часа назад. В данный момент самолет развернулся и летит в обратном направлении, ожидается штатная посадка.
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