Пассажирское ж/д сообщение между РФ и Таджикистаном восстановят 16 августа
«В соответствии с обращением ГУП «Рохи Охани Точикистон» («Железные дороги Таджикистана») назначен поезд № 319/320 сообщением Куляб – Волгоград. Он будет отправляться один раз в неделю со ст. Куляб по вторникам и со ст. Волгоград по пятницам», – говорится в сообщении.
В РЖД также добавили, что расписание движения поезда № 329/330 Душанбе – Волгоград было скорректировано: с 27 августа поезд будет отправляться из Душанбе по субботам и из Волгограда по вторникам.
Ранее в РЖД также сообщали, что осенью, 7 сентября, возобновится и железнодорожное сообщение между Волгоградом и Худжандом. Из Волгограда поезда будут ездить по субботам, из Худжанда — по средам.
18 июля Россия и Узбекистан возобновили регулярное автобусное сообщение по направлению Ташкент – Москва. Рейсы по этому маршрут будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам.
С 15 июля Россия отменила все ограничения на пересечение сухопутных границ. В итоге число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после отмены ковидных ограничений, за один день достигло доковидного уровня. Местные СМИ сообщали, что «более 5 000 человек пересекли восточную границу сразу, как только граница открылась после двухлетнего перерыва: россияне приехали на отдых и за покупками, финны отправились заправляться более дешевым автомобильным топливом».
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