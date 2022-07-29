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Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Быкова и Альбац

Ведомости

Министерство юстиции внесло в реестр СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, писателя Дмитрия Быкова, журналиста Дмитрия Алешковского и главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац, следует из данных реестра.

Также министерство сообщило, что 27 июля внесло в реестр ООО «Иноагент ААВ», которое было учреждено бывшим главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан СМИ-иноагентом).

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в министерстве относительно «Иноагента ААВ».

9 июля Венедиктов сообщил, что зарегистрировал юрлицо «Иноагент ААВ» с правом на издательскую деятельность. Ведедиктов рассказал, что не планирует ничего издавать, однако хочет оспорить статус иноагента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных