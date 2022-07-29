Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Быкова и Альбац
Министерство юстиции внесло в реестр СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, писателя Дмитрия Быкова, журналиста Дмитрия Алешковского и главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац, следует из данных реестра.
Также министерство сообщило, что 27 июля внесло в реестр ООО «Иноагент ААВ», которое было учреждено бывшим главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан СМИ-иноагентом).
«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в министерстве относительно «Иноагента ААВ».
9 июля Венедиктов сообщил, что зарегистрировал юрлицо «Иноагент ААВ» с правом на издательскую деятельность. Ведедиктов рассказал, что не планирует ничего издавать, однако хочет оспорить статус иноагента.
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