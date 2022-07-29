В «Почте России» прокомментировали информацию об утечке данных
В сеть действительно попал фрагмент данных, содержащий информацию о пользователях «Почты России», это произошло в результате того, что хакеры взломали учетную запись одного из подрядчиков организации. Об это сообщили в пресс-службе «Почты России», подчеркнув, что речь идет только об одном фрагменте, который не содержит банковских данных клиентов.
«В сети появилась информация о масштабной утечке данных пользователей почты. Что на самом деле? Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный». На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет. Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе.
Там также добавили, что служба безопасности «Почты России» заблокировала доступ через взломанный аккаунт, а также провела дополнительную проверку безопасности по всем точкам доступа.
Ранее сегодня информация о «масштабной» утечке данных пользователей «Почты России» появилась в ряде Telegram-каналов.
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