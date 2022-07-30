В школах введут классные часы о ценностях российского общества
В российских школах с 5 сентября начнут проходить классные часы, которые в том числе будут посвящены ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
«С 5 сентября этого года [будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах», — сказал Новиков.
Он уточнил, что новый формат классных часов войдет в программу воспитания в школах, а ведомство перед началом учебного года проведет с педагогами подготовительную работу, чтобы классные руководители могли сами проводить эти классные часы.
Они получат название «Разговоры о важном» и могут проводиться в разных формах в зависимости от возраста школьников. По словам Новикова, «это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа».
С 1 сентября прошлого года в России начали действовать поправки в закон об образовании. Согласно им, в образовательную систему включили программу и календарь воспитания школьников. Также в школах появилась должность советников директора по воспитанию — в 2021/22 учебном году они начали работать в 10 регионах. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее рассказал, что в 2023 г. такие советники начнут работать в школах всех российских регионов.
С 1 сентября 2022 г. во всех российских школах в начале учебной недели будут поднимать флаг России и исполнять гимн страны. Правительство выделило на закупку флагов, флагштоков и гербов страны почти 1 млрд руб., который получат 11 000 школ. Также министр просвещения Сергей Кравцов предложил начать преподавать историю в школе с 1 класса, а в 10-11 классе ввести курс, в рамках которого школьники еще раз пройдут всю историю страны.