В школах введут классные часы о ценностях российского общества

С 1 сентября прошлого года в России начали действовать поправки в закон об образовании. Согласно им, в образовательную систему включили программу и календарь воспитания школьников. Также в школах появилась должность советников директора по воспитанию — в 2021/22 учебном году они начали работать в 10 регионах. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее рассказал, что в 2023 г. такие советники начнут работать в школах всех российских регионов.