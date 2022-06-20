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Общество

В российских школах планируют проводить общественно-политические классные часы

Ведомости

Для российских школ разрабатывают программу классных часов на общественно-политические темы, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе «Классного марафона» Минпросвещения.

«Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую (неделю. — "ИФ") вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми», — рассказах Новиков (цитата по «Интерфаксу»).

На слайде его презентации были выделены направления из «Стратегии национальной безопасности России»: «Жизнь, достоинство, права и свободы человека», «Патриотизм», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Историческая память и преемственность поколений» и т. д.

С 1 сентября прошлого года в России начали действовать поправки в закон об образовании. Согласно им, в образовательную систему включили программу и календарь воспитания школьников. Также в школах появилась должность советников директора по воспитанию — в 2021/22 учебном году они начали работать в 10 регионах. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее рассказал, что в 2023 г. такие советники начнут работать в школах всех российских регионов.

Новиков уточнил, что на конкурс на замещение должностей советников по воспитанию в школах подали 45 000 заявок. Он напомнил, что такая должность вводится в российских школах, «чтобы не загружать учителей лишней работой». Советники по воспитанию будут 24/7 помогать учителям заниматься воспитанием школьников, подчеркнул Новиков.

С 1 сентября 2022 г. во всех российских школах в начале учебной недели будут поднимать флаг России и исполнять гимн страны. Правительство выделило на закупку флагов, флагштоков и гербов страны почти 1 млрд руб., который получат 11 000 школ. Также министр просвещения Сергей Кравцов предложил начать преподавать историю в школе с 1 класса, а в 10-11 классе ввести курс, в рамках которого школьники еще раз пройдут всю историю страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных