В российских школах планируют проводить общественно-политические классные часы
Для российских школ разрабатывают программу классных часов на общественно-политические темы, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в ходе «Классного марафона» Минпросвещения.
«Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую (неделю. — "ИФ") вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми», — рассказах Новиков (цитата по «Интерфаксу»).
На слайде его презентации были выделены направления из «Стратегии национальной безопасности России»: «Жизнь, достоинство, права и свободы человека», «Патриотизм», «Крепкая семья», «Созидательный труд», «Историческая память и преемственность поколений» и т. д.
С 1 сентября прошлого года в России начали действовать поправки в закон об образовании. Согласно им, в образовательную систему включили программу и календарь воспитания школьников. Также в школах появилась должность советников директора по воспитанию — в 2021/22 учебном году они начали работать в 10 регионах. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее рассказал, что в 2023 г. такие советники начнут работать в школах всех российских регионов.
Новиков уточнил, что на конкурс на замещение должностей советников по воспитанию в школах подали 45 000 заявок. Он напомнил, что такая должность вводится в российских школах, «чтобы не загружать учителей лишней работой». Советники по воспитанию будут 24/7 помогать учителям заниматься воспитанием школьников, подчеркнул Новиков.
С 1 сентября 2022 г. во всех российских школах в начале учебной недели будут поднимать флаг России и исполнять гимн страны. Правительство выделило на закупку флагов, флагштоков и гербов страны почти 1 млрд руб., который получат 11 000 школ. Также министр просвещения Сергей Кравцов предложил начать преподавать историю в школе с 1 класса, а в 10-11 классе ввести курс, в рамках которого школьники еще раз пройдут всю историю страны.