В российских школах планируют проводить общественно-политические классные часы

С 1 сентября прошлого года в России начали действовать поправки в закон об образовании. Согласно им, в образовательную систему включили программу и календарь воспитания школьников. Также в школах появилась должность советников директора по воспитанию — в 2021/22 учебном году они начали работать в 10 регионах. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко ранее рассказал, что в 2023 г. такие советники начнут работать в школах всех российских регионов.



Новиков уточнил, что на конкурс на замещение должностей советников по воспитанию в школах подали 45 000 заявок. Он напомнил, что такая должность вводится в российских школах, «чтобы не загружать учителей лишней работой». Советники по воспитанию будут 24/7 помогать учителям заниматься воспитанием школьников, подчеркнул Новиков.