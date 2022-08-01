В школах и колледжах будут проводить уроки патриотического воспитания

Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события. «Мы ориентировались на календарь образовательных событий, утвержденный Минпросвещения России. Он приурочен к датам, событиям, ценностным ориентирам. На каких-то уроках поговорим о семье, на других — о Родине, о труде, о дружбе. Где-то они будут приурочены к знаковым государственным праздникам», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).