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Общество

В школах и колледжах будут проводить уроки патриотического воспитания

Ведомости

Российские школы и колледжи с 1 сентября будут проводить тематические классные часы «Разговоры о важном», сообщил замминистра просвещения Денис Грибов. Такие уроки будут проводить после поднятия флага и исполнения гимна страны.

Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события. «Мы ориентировались на календарь образовательных событий, утвержденный Минпросвещения России. Он приурочен к датам, событиям, ценностным ориентирам. На каких-то уроках поговорим о семье, на других — о Родине, о труде, о дружбе. Где-то они будут приурочены к знаковым государственным праздникам», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, специальных учебников для таких классных часов не будет, но методисты института образования разрабатывают модульные уроки. «Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят», - подчеркнул Грибов.

С 1 сентября этого года во всех российских школах в начале учебной недели будут поднимать флаг России и исполнять гимн страны. Также министр просвещения Сергей Кравцов предложил начать преподавать историю с 1 класса школы, а в 10-11 классе ввести курс, в рамках которого школьники еще раз пройдут всю историю страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных