Британские ритейлеры начали отказываться от маркировки Best before

Предполагается, что потребители смогут самостоятельно определять, пригоден ли продукт к использованию или же он просрочен. По данным ритейлера, частные домохозяйства ежегодно производят более 4,5 млн т пищевых отходов. Директор по устойчивому развитию и этике компании John Lewis Partnership Мария Ромпани, которой принадлежит Waitrose, пояснила, что удаление подобной маркировки позволит клиентам «самостоятельно судить, годен продукт в пищу или нет, что увеличит его шансы быть съеденным и не стать мусором».