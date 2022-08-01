Британские ритейлеры начали отказываться от маркировки Best before
Некоторые британские ритейлеры решили отказаться от использования маркировки Best before («Лучше употребить до»), чтобы сократить количество пищевых отходов, поскольку люди перестанут выбрасывать «просроченные» продукты. Об этом сообщается на сайте сети супермаркетов Waitrose. Эта маркировка будет снята с более чем 500 наименований продукции, в том числе с овощей, фруктов и зелени.
Предполагается, что потребители смогут самостоятельно определять, пригоден ли продукт к использованию или же он просрочен. По данным ритейлера, частные домохозяйства ежегодно производят более 4,5 млн т пищевых отходов. Директор по устойчивому развитию и этике компании John Lewis Partnership Мария Ромпани, которой принадлежит Waitrose, пояснила, что удаление подобной маркировки позволит клиентам «самостоятельно судить, годен продукт в пищу или нет, что увеличит его шансы быть съеденным и не стать мусором».
Отмечается, что эта маркировка никак не повлияет на здоровье человека и не приведет к его отравлению, поскольку за безопасность употребления еды отвечает другая маркировка — Use by («Годен до»). Best before же используется в качестве рекомендации.
Первой компанией, которая отказалась от подобной маркировки, стала сеть Tesco еще в 2018 г. Этим шагом она также сняла с себя обязанность утилизировать продукты, еще пригодные для употребления, но не такие свежие, как в день поступления в продажу.
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