Умерла худрук ансамбля «Березка» Мира Кольцова
Художественный руководитель и главный балетмейстер хореографического ансамбля «Березка», народная артистка СССР Мира Кольцова умерла в возрасте 83 лет, сообщается на сайте коллектива.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 августа 2022 г., после продолжительной болезни скончалась наша дорогая и любимая Мира Михайловна Кольцова», – говорится в сообщении.
Кольцова родилась 21 декабря 1938 г. в Москве. Окончила хореографическое училище при ГАБТ СССР (ныне Московская государственная академия хореографии), в течение первых 20 лет была ведущей солисткой ансамбля, в 1978 г. заняла должность первого помощника народной артистки СССР Н. С. Надеждиной, через год стала художественным руководителем коллектива.
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