Умерла худрук ансамбля «Березка» Мира Кольцова

Кольцова родилась 21 декабря 1938 г. в Москве. Окончила хореографическое училище при ГАБТ СССР (ныне Московская государственная академия хореографии), в течение первых 20 лет была ведущей солисткой ансамбля, в 1978 г. заняла должность первого помощника народной артистки СССР Н. С. Надеждиной, через год стала художественным руководителем коллектива.