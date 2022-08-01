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Умерла худрук ансамбля «Березка» Мира Кольцова

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Художественный руководитель и главный балетмейстер хореографического ансамбля «Березка», народная артистка СССР  Мира Кольцова умерла в возрасте 83 лет, сообщается на сайте коллектива.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 августа 2022 г., после продолжительной болезни скончалась наша дорогая и любимая Мира Михайловна Кольцова», – говорится в сообщении.

Кольцова родилась 21 декабря 1938 г. в Москве. Окончила хореографическое училище при ГАБТ СССР (ныне Московская государственная академия хореографии), в течение первых 20 лет была ведущей солисткой ансамбля, в 1978 г. заняла должность первого помощника народной артистки СССР Н. С. Надеждиной, через год стала художественным руководителем коллектива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных