В Великобритании начнут использовать ИИ для выявления гепатита С

Предполагается, что эта программа получит доступ к медицинским данным британцев и будет искать факторы риска, в том числе факты переливания крови, длительных госпитализаций, употребления наркотиков, а также иммунодефицитные состояния. При наличии факторов риска человеку предложат пройти обследование, и если окажется, что он инфицирован вирусом гепатита С, NHS займется его лечением. Для этого будут достигнуты договоренности с тремя ведущими фармацевтическими компаниями - производителями лекарств от гепатита С. Это позволит выявлять гепатит С на ранних стадиях и минимизировать новые заражения к 2030 г.