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В Великобритании начнут использовать ИИ для выявления гепатита С

Ведомости

Национальная система здравоохранения (NHS) Великобритании начнет использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления гепатита С на ранних стадиях у людей, которые даже не подозревают о заболевании, сообщает британская газета The Guardian. Технология начнет работать с осени.

Предполагается, что эта программа получит доступ к медицинским данным британцев и будет искать факторы риска, в том числе факты переливания крови, длительных госпитализаций, употребления наркотиков, а также иммунодефицитные состояния. При наличии факторов риска человеку предложат пройти обследование, и если окажется, что он инфицирован вирусом гепатита С, NHS займется его лечением. Для этого будут достигнуты договоренности с тремя ведущими фармацевтическими компаниями - производителями лекарств от гепатита С. Это позволит выявлять гепатит С на ранних стадиях и минимизировать новые заражения к 2030 г.

Программа имеет важное значение, отмечает издание, поскольку она состоит не только в том, что многие люди будут вылечены на ранних стадиях, но и в том, что они перестанут быть заразными, хотя и не смогут стать донорами. 

Как правило, гепатит С на ранних стадиях протекает бессимптомно. Он передается через кровь, то есть через недостерилизованные медицинские изделия или при переливании донорской крови, в которой не были определены вирусы гепатита С. Также некоторые заражения происходят при половом контакте, чаще это бывает среди людей с иммунодефицитом, например инфицированных ВИЧ. В результате гепатита С у людей развивается рак или цирроз печени. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных