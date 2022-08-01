В Великобритании начнут использовать ИИ для выявления гепатита С
Национальная система здравоохранения (NHS) Великобритании начнет использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления гепатита С на ранних стадиях у людей, которые даже не подозревают о заболевании, сообщает британская газета The Guardian. Технология начнет работать с осени.
Предполагается, что эта программа получит доступ к медицинским данным британцев и будет искать факторы риска, в том числе факты переливания крови, длительных госпитализаций, употребления наркотиков, а также иммунодефицитные состояния. При наличии факторов риска человеку предложат пройти обследование, и если окажется, что он инфицирован вирусом гепатита С, NHS займется его лечением. Для этого будут достигнуты договоренности с тремя ведущими фармацевтическими компаниями - производителями лекарств от гепатита С. Это позволит выявлять гепатит С на ранних стадиях и минимизировать новые заражения к 2030 г.
Программа имеет важное значение, отмечает издание, поскольку она состоит не только в том, что многие люди будут вылечены на ранних стадиях, но и в том, что они перестанут быть заразными, хотя и не смогут стать донорами.
Как правило, гепатит С на ранних стадиях протекает бессимптомно. Он передается через кровь, то есть через недостерилизованные медицинские изделия или при переливании донорской крови, в которой не были определены вирусы гепатита С. Также некоторые заражения происходят при половом контакте, чаще это бывает среди людей с иммунодефицитом, например инфицированных ВИЧ. В результате гепатита С у людей развивается рак или цирроз печени.
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