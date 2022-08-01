Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22

15 июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами) на территории страны. Такое решение было принято ведомством по результатам изучения поступивших материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.