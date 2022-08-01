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Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22

Ведомости

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию (НПО) Calvert 22 Foundation, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокураторой принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — отмечено в сообщении. 

В ведомстве указали, что информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

15 июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами) на территории страны. Такое решение было принято ведомством по результатам изучения поступивших материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных