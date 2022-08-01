Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22
Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию (НПО) Calvert 22 Foundation, сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокураторой принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — отмечено в сообщении.
В ведомстве указали, что информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
15 июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами) на территории страны. Такое решение было принято ведомством по результатам изучения поступивших материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
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