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Общество

«Коммерсантъ»: Минюст объяснил отличие между «фейками» и «дискредитацией» армии

Ведомости

Минюст подготовил две методички для следователей, судей и судебных экспертов, как правильно анализировать высказывания о действиях российских вооруженных сил (ВС). Копией пособия с «Коммерсантом» поделился старший партнер проекта «Сетевые свободы», адвокат Станислав Селезнев.

В документах ведомство объясняет разницу между «фейком» об армии и ее «дискредитации». В первой методичке рассказывается, как следует проводить лингвистическую экспертизу в делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» (ст. 207.3 УК РФ). Отмечается, что для этого эксперты должны установить «утверждение о фактах». Далее правоприменитель определяет «ложность или достоверность» информации.

Второе пособие посвящено анализу материалов «публичной дискредитации использования» вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). Этот документ применяется для анализа не фактов, а мнений. «Мнение о факте использования вооруженных сил или оценка данного факта является признаком другого коммуникативного действия, а именно — дискредитации использования вооруженных сил», — утверждают авторы методички. 

Считать за «дискредитацию» предлагают «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета». В документе Минюст выделяет три типа таких высказываний: «дискредитация использования ВС РФ», «дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан» и «побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ».

В начале марта Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. Ст. 20.3.3 КоАП наказывает за «дискредитацию использования вооруженных сил» и «публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил», а также «призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий» по «военной» теме. По этой статье физлицам грозит до 100 тыс. руб. штрафа, а юрлицам — до 1 млн руб. Повторное же нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы).

Также депутаты одобрили ст. 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил» (наказание — до 15 лет лишения свободы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных