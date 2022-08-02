«Коммерсантъ»: Минюст объяснил отличие между «фейками» и «дискредитацией» армии

В начале марта Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. Ст. 20.3.3 КоАП наказывает за «дискредитацию использования вооруженных сил» и «публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил», а также «призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий» по «военной» теме. По этой статье физлицам грозит до 100 тыс. руб. штрафа, а юрлицам — до 1 млн руб. Повторное же нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы).