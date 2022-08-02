ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Как указывают социологи, за 15 лет этот показатель вырос на 7 п.п. Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).
Социологи также пришли к выводу, что в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь — 61%, из которых 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины — 51% — живет в Москве или в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе.
Россияне с низким уровнем научной грамотности относятся к старшей возрастной группе старший возраст. Так, в группе старше 60 лет 33% давали не более двух правильных ответов). Они активно смотрят телевизор — 43% и чаще всего проживают в селе — 32%.
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