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ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Ведомости

Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 

Как указывают социологи, за 15 лет этот показатель вырос на 7 п.п.  Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).

Социологи также пришли к выводу, что в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь — 61%, из которых 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины — 51% — живет в Москве или в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе.

Россияне с низким уровнем научной грамотности относятся к старшей возрастной группе старший возраст. Так, в группе старше 60 лет 33% давали не более двух правильных ответов). Они активно смотрят телевизор — 43% и чаще всего проживают в селе — 32%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных