ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Как указывают социологи, за 15 лет этот показатель вырос на 7 п.п. Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).